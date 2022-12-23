عضو مجلس النواب ربيعة أبو راص:

– بيان مجلس الأمن جاء فضفاضاً من دون تحديد هوية الحوار، أو الحديث عن أطراف الصراع، وعبارة عن ضغط لتقديم تنازلات أكبر لبعض الدول والأطراف الأخرى ذات النفوذ على الأرض بشأن ما يتعلق بالموارد النفطية والحدود البحرية والاتفاقيات الثنائية.

– لايوجد طرف جاد محلياً أو دولياً يعمل على تسوية الأوضاع في ليبيا.

– لن تجد بعض الأطراف المتداخلة في البلاد أفضل من هذه الفرصة لضمان استمرار مصالحها، رغم ما لحظنا من جدية في تحركات عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي، ورغبته فعلاً في إشراك الليبيين برسم مستقبل بلادهم.

– الرسالة الوحيدة الواضحة التي نقلها بيان مجلس الأمن كانت للمجلس الرئاسي، وتتعلق بدعوته للقيام بمهامه وحثه على إكمال ملف (المصالحة الوطنية) وفق العدالة الانتقالية بمساعدة الاتحاد الأفريقي.

#ليبيا_24

2022-12-23 10:00:02

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