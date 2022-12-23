عضو مجلس الدولة الاستشاري شعبان أبوستة: لا يوجد من يستطيع في المنطقة الغربية وال

عضو مجلس الدولة الاستشاري شعبان أبوستة: لا يوجد من يستطيع في المنطقة الغربية والشرقية والجنوبية أن يتجاوز نقطة خلاف مزدوجي الجنسية والعسكر.

– لا يوجد من يستطيع أن يسمح لهم بالترشح ومن الصعب الوصول إلى اتفاق بشأن هاتين النقطتين.

– يجب أن ندعم دعوة مجلس الأمن لحوار وطني وتشكيل حكومة موحدة.

– نتمنى إطلاق هذا الحوار والوصول لنتيجة لأن غالبية الحوارات التي عقدت جميعها بدون فائدة.

– المشكلة أنه إذا حدث حوار فمن الصعب التوصل لحل في الوقت الراهن.

– في كل الحوارات السابقة نصل لنقطة خلاف في شروط الترشح للرئاسة هي مزدوجي الجنسية والعسكر.

– دائمًا يقف الحوار عند المناطق التي لا تملك قرارًا لأن القرار ليس في أيديهم بل في يد شخص واحد.

– المشكلة واضحة في ليبيا ومعروفة الأسباب, لكن هل توجد آليات معينة وممكنة لتشكيل حوار جدي لحل الإشكاليات والخلاف. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-23 11:00:02

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