عاجل

شدد عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط، على ضرورة توحيد السلطات التشريعية والت

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شدد عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط، على ضرورة توحيد السلطات التشريعية والتنفيذية في ليبيا بعملية ديمقراطية شاملة. وقال قزيط في تصريحات صحافية، إن “التنسيق بين مجلسي النواب والدولة متوقف رسمياً لكن الاتصالات بينهما لم تنقطع”.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك