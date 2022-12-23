شدد عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط، على ضرورة توحيد السلطات التشريعية والت

شدد عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط، على ضرورة توحيد السلطات التشريعية والتنفيذية في ليبيا بعملية ديمقراطية شاملة. وقال قزيط في تصريحات صحافية، إن “التنسيق بين مجلسي النواب والدولة متوقف رسمياً لكن الاتصالات بينهما لم تنقطع”.

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