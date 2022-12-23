صحيفة “الخليج” الإماراتية: #الولايات_المتحدة تستهدف ابتزاز #ليبيا، وطلب مزيد من التعويضات من الأموال الليبية المُجمدة في البنوك الأمريكية والغربية، بفتحها ملف #لوكربي مُجددًا.

ــ الولايات المتحدة تريد أيضًا إملاء شروطها على أية حكومة ليبية، فيما يخص سياستها الداخلية والخارجية وعلاقاتها الإقليمية والدولية.

ــ الدبيبة سلّم بوعجيلة مسعود للولايات المتحدة، مقابل دعم أمريكا لاستمراره في الحكم.

ــ الأمر لن يقف عند تسليم “بوعجيلة”، فالولايات المتحدة طالبت الدبيبة بتسليم عبدالله السنوسي، والدبيبة عازم على الاستجابة لهذه المطالب.

ــ تسليم “بوعجيلة” أو غيره ينطوي على مخاطر جسيمة أبرزها إعادة فتح ملف #لوكربي، وإهدار الاتفاق المُبرم عام 2008، الذي ينص على تسوية القضية نهائيًا.

ــ تسليم بوعجيلة ومن يستجدّ من المطلوبين، لأمريكا، بداية لتطورات سياسية وأمنية خطيرة في ليبيا، وتعدّ توجهاً أمريكياً جديداً بالغ الخطورة تجاهها. #ليبيا_برس

2022-12-23 13:00:02

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