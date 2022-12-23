رئيس منظمة “ميد أور” الإيطالية، ووزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماركو مينيتي:

– أوروبا يمكن أن تسعى للمطالبة بحكومة موحدة في ليبيا عبر استخدام التمويلات كسلاح للضغط السياسي

– يجب الانتباه لمخاطر عدم الاستقرار في المغرب وأفريقيا، وكذلك إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية.

– يجب إقفال مراكز الاحتجاز عبر خطة تشمل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وذلك لإنشاء ممرات إنسانية قانونية.

– إيطاليا استقبلت نحو 100 ألف مهاجر خلال هذا العان، وإذا تواصل الأمر فإنه مع السنة القادمة من الممكن أن يلامس الرقم 150 ألف حالة والعودة لأرقام 2015

– التحدي الرئيسي الحالي يتمثل في النجاح في إدارة هذه التدفقات، ولابد من وجود استجابة أوروبية فورية مع خطة لأفريقيا وقانون جديد حول الهجرة في إيطاليا والتحرك بهدوء لأن الموقف معقد.

#ليبيا_24

2022-12-23 13:00:01

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