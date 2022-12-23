وصف عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، دعوة مجلس الأمن لتشكيل حكومة واحدة تفرض سيطرته

وصف عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، دعوة مجلس الأمن لتشكيل حكومة واحدة تفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي، بكونها خطوة هامة، داعيا المجتمع الدولي إلى رفع الشرعية عن حكومتي عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، كما أشار إلى أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، لم يخرج بخارطة طريق حتى الآن، تؤكد السير نحو تشكيل حكومة واحدة، تعمل على إجراء الانتخابات.

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