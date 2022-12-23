الدبيبة: البرلمان ومجلس الدولة هما المسؤولان عن إصدار القاعدة الدستورية وليست ا

الدبيبة:

البرلمان ومجلس الدولة هما المسؤولان عن إصدار القاعدة الدستورية وليست الحكومة

لا خلاف شخصي بيني وبين باشاغا

القاعدة الدستورية هي من يحدد من يترشح للانتخابات

الانتخابات ستجري بعد إقرار القاعدة الدستورية

كل مديريات الأمن في ليبيا تحت إدارة حكومة الوحدة

لا يمكن أن يقبل الشعب تقسيم ليبيا

لاتوجد أي نية لدى حكومة الوحدة بتسليم السنوسي إلى الولايات المتحدة

رواتب الجيش في منطقة الشرق تدفع من الغرب

على سيف الإسلام القذافي الامتثال لمحكمة الجنايات الدولية

#ليبيا_24

2022-12-23 17:00:58

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