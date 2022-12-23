عاجل > بيان مشترك للمستشار عقيلة صالح و خالد المشري يعلن تراجع البرلمان عن قا

عاجل > بيان مشترك للمستشار عقيلة صالح و خالد المشري يعلن تراجع البرلمان عن قانون المحكمة الدستورية . ⚡️ اتفقنا على عدم اصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية تعاطفا مع رفض مجلس الدولة لتصويت النواب عليه. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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