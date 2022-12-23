باثيلي: صبرَ الشعب الليبي آخذٌ في النفاد وقد آن الأوان لإعلاءِ مصلحةِ البلاد وتح

باثيلي: صبرَ الشعب الليبي آخذٌ في النفاد وقد آن الأوان لإعلاءِ مصلحةِ البلاد وتحضير البلاد لإجراء الانتخابات

– إحياءَ ذكرى الاستقلال هذا العام مشوب بالمرارة ذلك أنه يصادف أيضا الذكرى الأولى لتأجيلِ الانتخابات.

– لقد ضاع عامٌ كامل على ليبيا في مسيرتها نحو السلام الدائم والاستقرار والازدها، وكان من شأنه أن يكون بدايةً لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية.

– أجددُ مناشدتي لكافة الليبيين من مختلف التوجهات لكي يجعلوا من 2023 بداية عهد جديد بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

– أناشد جميع القادة السياسيين في ليبيا للتفكُّرِ في الصورة التي سيذكرهم التاريخ بها.

– يجب تجنب أيةِ أعمال تصعيدية من شأنها تهديدُ وحد واستقرار ليبيا الهشَّـيْن أصلاً. #ليبيا_برس

2022-12-23 20:35:26

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