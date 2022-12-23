المبعوث الأممي ، عبد اللهِ باتيلي: – ضاع عامٌ كامل على ليبيا في مسيرتها نحو الس

المبعوث الأممي ، عبد اللهِ باتيلي:

– ضاع عامٌ كامل على ليبيا في مسيرتها نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار.

– أجددُ مناشدتي لكافة الليبيين من مختلف التوجهات لكي يجعلوا من العام 2023 بداية عهد جديد للبلاد، بما في ذلك من خلال إجراء انتخاباتٍ حرة ونزيهة.

– أناشد جميع القادة السياسيين في ليبيا للتفكُّرِ في الصورة التي سيذكرهم التاريخ بها.

– أحثهم على أن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية التي طال أمدُها، وذلك من خلال التوافق على حل مبني على توافق وطني، وتجنب أيةِ أعمالٍ تصعيدية من شأنها تهديدُ وحدةِ واستقرارِ ليبيا الهشَّـيْن أصلاً.

– صبرَ الشعب الليبي آخذٌ في النفاد، وقد آن الأوان لإعلاءِ مصلحةِ البلاد والشعب، بمن في ذلك 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت.

– على القادة الليبيين وضع نهايةٍ للمراحل الانتقالية، وتحضير البلاد لإجراء الانتخابات واحترامِ حق الليبيين في السعي نحو مستقبل أفضل.

#ليبيا_24

2022-12-23 20:27:19

1671827239