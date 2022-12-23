آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا صلاح بادي: تراجعنا للخلف لأن الناس لا تريدنا وال

آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا صلاح بادي: تراجعنا للخلف لأن الناس لا تريدنا والشعب لا يريد وجودنا.

عندما شعرنا أن #ليبيا في خطر كنا نتحرك ونقاتل ثم نرجع وهذا ما وضعني في العقوبات الدولية.

الحكومات التي تأتي إلى ليبيا لا يوجد لديها أي مشروع وطني حتى الآن

مشاريع الحكومات مستوردة واجتماعاتهم في الخارج وبرامجهم مفروضة من الأمم المتحدة والدول التي لها مصالح من ليبيا.

– وزيرة العدل ورئيس هذه الحكومة لم يتحركا لنصرتي، رغم أن رجالهم يقتلون ويحرقون ويعذبون. #ليبيا_برس

2022-12-23 22:12:30

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