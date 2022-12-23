مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات زياد دغيم: ـ ‏نتفهم مصا

مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات زياد دغيم:

ـ ‏نتفهم مصادر القلق المشروعة لفئات ليبية عديدة وشخصيات فاعلة وأساسية، بسبب التهميش والإقصاء وظلم توزيع العوائد أو محاولات إقصاء شخصيات من حقها الترشح والمشاركة السياسية.

ـ ‏المجلس الرئاسي أطلق مقاربَته بخصوص الاستحقاق الدستوري والانتخابي، لأنه يرفض الصفقات السياسية ورهن مستقبل ليبيا في شخصيات أو مؤسسات فقدت الشرعية والمشروعية والمهلة المحددة لها بخارطة الطريق.

ـ ‏رئيس المجلس الرئاسي أكّد أنه لن يسمح بأي أساس دستوري أو انتخابي يُفصَّل حسب أشخاص، أو لأقصاء شخصيات بعينها، فهدف المجلس هو جمع شتات الوطن على آليه تجمع كافة الأطراف وتحفظ حقوقهم وتزيل مخاوفهم، مهما كانت النتائج.

– ‏رئيس المجلس الرئاسي سيبدأ الحوار مع الأطراف المؤثرة بشكل مباشر، لمعالجة مخاوفهم ووضع آليات وحلول ناجعة وشاملة تساهم في حل الأزمة الليبية.

#ليبيا_24

2022-12-23 23:16:51

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