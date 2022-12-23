الدبيبة عن تسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود: جواز السفر الليبي في آخر قائمة ال

الدبيبة عن تسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود: جواز السفر الليبي في آخر قائمة الدخول في الدول بدون تأشيرات.

– جواز السفر الليبي أصبح في هذا الوضع جراء المرحلة السوداء من تاريخ ليبيا.

– عانينا في سنوات الحصار جراء عملية لوكربي وحتي اليوم العقوبات تلاحق ليبيا.

– بوعجيلة كان مطلوب دوليًا من الإنتربول وليبيا تدخل مرحلة جديدة وتخلع عنها ثوب الإرهاب والعقوبات.

– قضية لوكربي أقفلت في عهد القذافي من الناحية الإدارية والتعويضية ولم تقفل جنائيًا.

– وفق الاتفاق الليبي الأمريكي بشأن لوكربي فإنه على ليبيا أن تُسلم أي ملاحق في هذه القضية. #ليبيا_برس (لقاء تلفزيوني)

2022-12-23 23:55:45

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