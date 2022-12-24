آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا صلاح بادي: كل ما أردته منصب عسكري لأدافع من خلال

آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا صلاح بادي: كل ما أردته منصب عسكري لأدافع من خلاله عن سيادة بلادي.. لا أريد زعامة ولا رئاسة.
– لو كنت على رأس المخابرات أو المخابرات العسكرية أو المؤسسة العسكرية لم يكن سيحدث كل هذا.
هذه الحكومة الآن تسلم ليبيا بالكامل وتبيع ليبيا وكل ما في #ليبيا معروض للبيع.
لو كان هناك أجهزة أمنية لتم توقيع عقوبات على هذه الحكومة.
– يحاولون اختزال ليبيا في شخص كما حدث في السابق.
– ليبيا حاليا محتلة ولا يمكن الحديث عن الانتخابات وكلها مرتزقة.
– الأتراك ضحكوا علينا، وأتوا لنا بالمرتزقة، ولهذا السبب وصفت ستيفاني ويليامز بالكلبة. #ليبيا_برس (تسجيل صوتي)
2022-12-24 01:45:17
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