آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا صلاح بادي: كل ما أردته منصب عسكري لأدافع من خلال

آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا صلاح بادي: كل ما أردته منصب عسكري لأدافع من خلاله عن سيادة بلادي.. لا أريد زعامة ولا رئاسة.

– لو كنت على رأس المخابرات أو المخابرات العسكرية أو المؤسسة العسكرية لم يكن سيحدث كل هذا.

هذه الحكومة الآن تسلم ليبيا بالكامل وتبيع ليبيا وكل ما في #ليبيا معروض للبيع.

لو كان هناك أجهزة أمنية لتم توقيع عقوبات على هذه الحكومة.

– يحاولون اختزال ليبيا في شخص كما حدث في السابق.

– ليبيا حاليا محتلة ولا يمكن الحديث عن الانتخابات وكلها مرتزقة.

– الأتراك ضحكوا علينا، وأتوا لنا بالمرتزقة، ولهذا السبب وصفت ستيفاني ويليامز بالكلبة. #ليبيا_برس (تسجيل صوتي)

2022-12-24 01:45:17

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