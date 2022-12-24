الدبيبة: البرلمان المنُتهي ولايته لم يُقر قاعدة دستورية كي لا يستبدل نفسه. ــ إ

الدبيبة: البرلمان المنُتهي ولايته لم يُقر قاعدة دستورية كي لا يستبدل نفسه.

ــ إذا أقر مجلس النواب أو الدولة أو أي شخص قاعدة دستورية فغدًا سنسلم السلطة.

ــ لا يوجد خلاف شخصي بيني وبين باشاغا وهو صديق شخصي.

ــ من خلق مشروع باشاغا خلقه للتشويش على المسار الدستوري والانتخابات.

ــ حكومة باشاغا حكومة موازية لا تملك من الأمر شيء، وللأسف جاء على رأسها أخي وصديقي باشاغا.

ــ إذا أقرت القاعدة الدستورية دخول الجميع فلنلتزم بها جميعًا سواء سيف الإسلام أو حفتر. #ليبيا_برس (لقاء تلفزيوني)

2022-12-24 09:58:41

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