آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا صلاح بادي: الخضر هم من أوصلونا إلى هذه المرحلة، لأن الإدارة الوسطى كلها منهم ووصل منهم وزراء وسفراء، مثل هذه المنقوش.

ــ الساسة الآن خونة وعملاء وليس لديهم إلا سياسات فاشلة.

ــ لا يوجد في البلاد لا غرف عمليات ولا مؤسسة عسكرية أصلا.

ــ الأرض كلها جواسيس حاليا في ليبيا وليس لدينا إلا قيادات خائنة عميلة باعت الوطن، ولا يوجد رجل واحد في أي مؤسسة أمنية.

ــ الدبيبة الآن يحكم بالصريرات ويستميل الناس بشراء الولاءات.

ــ عندما ذهبت للثني أصر باشاغا على أن يأتي معي لاكتشف بعد ذلك أن الاستخبارات العسكرية تقوم ببيع أسرارنا إلى الخارج من قبل حتى ظهور الدواعش في #سرت.

ــ السجل المدني تم التلاعب به من الشرق والجنوب والغرب، لا أدري كيف يمكن إدارة انتخابات بهذه الطريقة والبلاد محتلة.

ــ قلت لهم من أول يوم أن الأتراك يريدون الموانئ والمنطقة الحرة في #مصراتة وأن نعيش كلنا عبيد لهم.

ــ نحن نعيش 10 سنوات من المؤامرات على ليبيا، لا الدبيبة ولا غيره يخافون على مستقبل البلاد.

ــ الدبيبة وصل إلى الحكم من دون أن يكون له أي مشروع وطني، بل عن طريق الأموال. #ليبيا_برس

2022-12-24 12:29:55

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