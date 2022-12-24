المرصد السوري لحقوق الإنسان: المرتزقة في ليبيا يُطالبون بالعودة إلى بلادهم، في ظ

المرصد السوري لحقوق الإنسان: المرتزقة في ليبيا يُطالبون بالعودة إلى بلادهم، في ظل انخفاض مرتباتهم الشهرية، والمعاملة السيئة لهم من قبل قيادتهم.

ــ دفعة جديدة من المرتزقة السوريين غادرت #ليبيا وأخرى تستعد للسفر إليها.

ــ رحلة تضم عشرات المرتزقة السوريين العاملين ضمن الفصائل الموالية لـ #تركيا، غادرت ليبيا مُتجهة إلى تركيا.

ــ في ذات الوقت، وصلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى تركيا، استعدادًا لإقحامهم في الحرب الليبية، بعد توقف عمليات نقل المرتزقة نحو 50 يوم.

ــ حالة الاستياء الشديد بين عناصر المرتزقة، في تزايد مستمر، وسط اتهامات لبعض القادة العسكريين بسرقتها.

ــ تركيا فصلت قيادي عسكري تابع لفصيل “فرقة الحمزة” بعد اتهامه بسرقة رواتب العناصر في ليبيا، كما عزلت 5 قياديين آخرين في #سوريا، بتهمة سرقة الرواتب للعناصر المرتزقة. #ليبيا_برس

2022-12-24 13:33:10

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