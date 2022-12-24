عاجل

أول ملك لليبيا بعد الاستقلال ، افنى عمره في سبيل وطنه ودينه ،ظل بسيطا عفيفا، بعي

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أول ملك لليبيا بعد الاستقلال ، افنى عمره في سبيل وطنه ودينه ،ظل بسيطا عفيفا، بعيدا عن الأضواء ولكنه أسس دولة ليبيا الحديثة ،و عايش أكثر المراحل تعقيدًا في تاريخ بلاده ،تعرّف على مسيرة الملك “محمد إدريس السنوسي” من خلال هذا الفيديو..
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك