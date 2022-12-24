خليفة حفتر: نُعلن فرصة أخيرة ترسم من خلالها خارطة طريق وتجرى الانتخابات. ــ الق

خليفة حفتر: نُعلن فرصة أخيرة ترسم من خلالها خارطة طريق وتجرى الانتخابات.

ــ القوات المسلحة أصبحت مدعومة بإرادة الشعب، ونُذكر الجميع بأننا حاربنا وهزمنا الإرهاب نيابة عن العالم.

ــ ندعو كل مدن ومناطق الغرب الليبي إلى حوار “ليبي ليبي” ولم شمل الليبيين.

ــ وحدة #ليبيا خط أحمر ولا نسمح بالتعدي عليها والمساس بها، وليبيا لاتزال واحدة لا تتجزأ.

ــ نُطمئن عائلة بوعجيلة مسعود أننا لن نتركهم، ونطالب بإحاطة عن ملابسات اعتقاله.

ــ لا يمكن للشعب أن يظل صامتًا على ما يحدث من إساءة لليبيين في ظل تواجد الأجسام السياسية التي عرقلت الانتخابات.

ــ نحن أول من نادى بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وعلى بعثة الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها لحل الأزمة الليبية.

ــ نؤكد على ضرورة توزيع عائدات النفط توزيعًا عادلا دون تهميش.

– يجب التسامح ونبذ العنف، وتغيير الخطاب الإعلاني والديني لتوحيد صفوف الأمة الليبية. #ليبيا_برس

2022-12-24 15:30:31

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