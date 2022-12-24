المشير خليفة حفتر: – يسعدني أن ألتقي بكم اليوم في مدينة الأبطال مدينة الكرامة ب

المشير خليفة حفتر:

– يسعدني أن ألتقي بكم اليوم في مدينة الأبطال مدينة الكرامة بنغازي التي هزمت الإرهاب والإرهابيين.

– القوات المسلحة أصبحت مدعومة بإرادة الشعب ونذكر الجميع بأننا حاربنا الإرهاب وهزمناه نيابة عن العالم

– القيادة العامة تعلن عن فرصة أخيرة ترسم من خلالها خارطة طريق وتجرى الانتخابات

– نشكر شباب بنغازي الذين دحروا الإرهاب وكانوا كالطيور الأبابيل

– وحدة ليبيا خط أحمر ولا نسمح بالتعدي عليها والمساس بها وليبيا لا تزال واحدة لا تتجزأ

– نذكر بأننا اول من نادى بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعلى بعثة الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها لحل الأزمة الليبية.

– نؤكد على ضرورة توزيع عائدات النفط توزيعا عادلا دون تهميش.

– في الذكرى 71 لاستقلال ليبيا نترحم على آبائنا وأجدادنا الذين أسسوا الدولة الليبية

– الليبيون هم وحدهم القادرون على حل مشكلتهم والوصول إلى دولة ليبية واحدة موحدة

– لا يمكن للشعب أن يظل صامتا على ما يحدث من إساءة لليبيين في ظل تواجد الأجسام السياسية التي عرقلت الانتخابات

– يجب التسامح ونبذ العنف وتغيير الخطاب الإعلاني والديني لتوحيد صفوف الامة الليبية.

– ندعو كل مدن ومناطق الغرب الليبي إلى حوار ليبي ليبي ولم شمل الليبيين

– الشعب الليبي يُحمّل المسؤولية الكاملة للذين فرقوا الليبيين وسلموا مواطنا بصورة غير قانونية.

– نطمئن عائلة أبو عجيلة مسعود أننا لن نتركهم ونطالب بإحاطة عن ملابسات اعتقاله.

– القيادة العامة تعلن عن فرصة أخيرة ترسم من خلالها خارطة طريق وتجرى الانتخابات

#ليبيا_24

2022-12-24 15:42:14

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