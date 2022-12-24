آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا صلاح بادي: حسبي الله ونعم الوكيل في كل من خطف مو

آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا صلاح بادي: حسبي الله ونعم الوكيل في كل من خطف مواطن وسلمه للأمريكان بهذه الطريقة، وكل ما يمارسونه هو الكذب.

ــ لابد من فتح الملفات القديمة التي أتت بالخراب على ليبيا فالسراج وجماعته أخذوا الأموال وهربوا إلى #أمريكا و #سويسرا.

ــ يجب أن نبدأ بالمحاسبة على ما حدث في الماضي، حتى نتمكن من محاسبة الفاسدين الحاليين.

ــ ليس أمامنا إلا الوقوف وعدم تسليم بلادنا للخونة الذين فرطوا في سيادتها.

ــ لن نترك أولئك الذين يعبثون بسيادة وطننا وسنحاسبهم بعون الله.

ــ نحن لسنا مليشيات كما يدعي البعض نحن نمتلك دبابات وطائرات ومدفعية.

ــ لا يحدث لدينا كما يحدث في أمريكا من إطلاق نار على الأطفال في المدارس.

ــ الأمريكان هم من يدعمون المليشيات، ونحن ثوار، وهم يشغلون مخابراتهم على شكل صحفيين ودبلوماسيين.

ــ المليشيات هم من يمتلكون السجون ويقتلون ويعملوا وفق الصريرات ويشترون السيارات.

ــ لماذا لا يجلس المبعوث الأممي مع الوطنيين ويكتفي فقط بالجلوس مع المجرمين.

ــ لا يمكن إجراء الانتخابات من دون خروج المرتزقة وعودة المهجرين إلى بيوتهم. #ليبيا_برس

2022-12-24 17:04:39

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