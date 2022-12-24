عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، ميلود الأسود: تعديل نسبة الشراكة مع “إيني” تأتي في إطار استغلال الظروف التي تمر بها #ليبيا، لمزيد من الابتزاز، والحصول على أكبر قدر من التنازلات.

ــ طلب شركة “إيني” غير مُبرر، لأن تطوير الإنتاج بالحقول التابعة لها هو جزء من تعاقدها.

ــ حصول شركة “توتال إنرجي” على نسبة كبيرة في شركة الواحة “صفقة مشبوهة”.

ــ هذه التنازلات تأتي في إطار استغلال ظروف البلاد، وفساد حكومة الدبيبة.

ــ حديث “الوطنية للنفط” عن استيراد الغاز عام 2025 إذا لم يتم القيام بهذا المشروع، يتعارض مع تصريح رئيس المؤسسة حول إنشاء خط لـ #اليونان وآخر لـ #مصر.

ــ مجلس الطاقة غير قانوني لأنه أنُشئ عندما تم حل وزارة النفط سابقًا، فأخذ مهامها السيادية، ولكن بعودة الوزارة عادت تلك المهام لها. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-24 17:32:13

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