الخارجية الألمانية: – ندعو جميع الجهات الفاعلة بما في ذلك رئيس مجلس النواب ورئي

الخارجية الألمانية:

– ندعو جميع الجهات الفاعلة بما في ذلك رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة إلى الاجتماع تحت إشراف الأمم المتحدة و الاتفاق بسرعة على أساس دستوري.

– إذا لم تتمكن المؤسستان من التوصل إلى اتفاق سريع حول خارطة طريق انتخابية ذات مصداقية فيمكن ويجب استخدام الآليات البديلة لتخفيف المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية المؤقتة التي عفا عنها الزمن والمفتوحة.

– ندعو جميع الأطراف إلى تسريع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار من أجل الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها ودعم لجنة 5 + 5 بشكل كامل في هذا الصدد.

#ليبيا_24

2022-12-24 17:46:12

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