عاجل > الخارجية الألمانية: نلاحظ بقلق مرور عام على تأجيل الانتخابات في #ليبيا.

⚡️تظل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن هي الإرادة و الطموح للشعب الليبي.

⚡️ندعوا رئيسي مجلسي النواب و الدولة إلى الاجتماع برعاية أممية للاتفاق بسرعة على الاساس الدستوري.

⚡️إذا لم تتمكن المؤسستان من التوصل إلى اتفاق سريع حول خارطة طريق انتخابية فيمكن و يجب استخدام الآليات البديلة.

⚡️نلتزم بدعم الحوار الليبي الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة.

⚡️ندعوا إلى تسريع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار و دعم اللجنة العسكرية المشتركة بشكل كامل. #المرصد (بيان)