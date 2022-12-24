الخارجية البريطانية والألمانية: إذا لم يتمكن عقيلة والمشري من التوصل إلى اتفاق س

الخارجية البريطانية والألمانية: إذا لم يتمكن عقيلة والمشري من التوصل إلى اتفاق سريع حول خارطة طريق انتخابية فيجب استخدام آليات بديلة.

– ندعو عقيلة والمشري وجميع الجهات الفاعلة للاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على الأساس الدستوري.

– نرحب ببيان باثيلي وجهوده المستمرة لتنشيط العملية السياسية في ليبيا.

– قلقون في عيد استقلال #ليبيا من مرور عام على تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في ليبيا في 24 ديسمبر 2021.

– الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء ليبيا هي الإرادة الواضحة للشعب الليبي.

– الشعب الليبي يستحق حكومة موحدة ومنتخبة ديمقراطيًا يمكنها أن تحكم من أجل مصلحة ليبيا وهيئة تشريعية ذات تفويض متجدد.

– ندعو جميع الجهات الفاعلة الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين إلى العمل على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية للوفاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي.

– مستعدون للعمل مع جميع الأطراف لدعم هذه الأهداف ونكرر دعمنا لجهود باثيلي.

– ملتزمون بدعم الحوار الليبي الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة.

– ندعو جميع الأطراف إلى تسريع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ودعم لجنة 5 + 5. #ليبيا_برس (بيان)

2022-12-24 18:43:57

1671907437