المحلل السياسي عبد الستار حتيته: – ليبيا لديها مخاوف من أن القاهرة لم تضع لها ا

المحلل السياسي عبد الستار حتيته:

– ليبيا لديها مخاوف من أن القاهرة لم تضع لها اعتبارا، ولم تتشاور معها، ويبدو أن هناك أطرافا في الداخل الليبي تحاول استغلال هذه الأمر بغض النظر عن تأثير هذه الخطوة على الجانب الليبي.

– الطرف المصري قام بخطوة لحماية حدوده، والحفاظ على مواقعه الجغرافية في البحر المتوسط شمال وشرق السلوم من أجل الاستثمار وتوقيع عقود مع الشركات الأجنبية، وهذا لم يمس الخط البحري التركي الليبي.

– مصر سعت لحماية حدودها وترسيخ وجودها البحري على مناطقها الخالصة، وقد بنت هذا على اتفاقيات دولية سابقة مع اليونان وقبرص مودعة لدي الامم المتحدة، ولا يوجد عليها اعتراض دولي، فيما عدا الجانب الليبي وبعض الأطراف التي تريد التعبير عن نفسها ووجودها في الداخل الليبي.

– هذا الخلاف ربما لن يكون له تأثير كبير على الدور المصري في ليبيا لكنه قد ينبه الليبيين إلى ضرورة توحيد مؤسسات الدولة، من أجل إيجاد كيان ليبي موحد وقوى يستطيع التفاوض مع الأطراف المختلفة، سواء كانت مصر أو تركيا أو الجزائر وتونس، أو غيرها من دول لديها أطماع في الداخل الليبي.

#ليبيا_24

2022-12-24 19:01:52

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