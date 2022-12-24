أستاذ القانون الدولي محمد الزبيدي: – جماعة الإخوان لا تحاول فقط اختراق القضاء و

أستاذ القانون الدولي محمد الزبيدي:

– جماعة الإخوان لا تحاول فقط اختراق القضاء ولكنها استغلته بالفعل حينما حصلت على أحكام ببطلان الانتخابات وإقصاء شخصيات مناهضة لهم.

– إخوان ليبيا يستخدمون التخويف والترهيب ضد القضاة فتم خطف واستهداف بعضهم، كما استخدموا البرلمان السابق لسن قوانين العزل السياسي والنزاهة، الأمر الذي لا يزال المجتمع يدفع ثمنه.

– القضاء يحاول أن ينأى بنفسه عن الصراعات السياسية والاستغلال، إلا أن عناصر الجماعة يعملون بقوة للتدخل في كل المؤسسات، خاصة القضاء والإعلام وحتى المؤسسات الدينية.

– الأحكام القضائية ضد عناصر الجماعة والمتحالفين معها لا تنفذ مثلما جرى مع صادق الغرياني في طرابلس الذي له موقف عدائي لدول عربية

#ليبيا_24

2022-12-24 20:00:06

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