الولايات_المتحدة عبر سفارتها لدى #ليبيا تنضم إلى #ألمانيا و #بريطانيا: إذا لم ي

#الولايات_المتحدة عبر سفارتها لدى #ليبيا تنضم إلى #ألمانيا و #بريطانيا: إذا لم يتمكن عقيلة والمشري من التوصل لاتفاق سريع بشأن خارطة انتخابية فيجب استخدام آليات بديلة لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات.

– ندعو عقيلة والمشري وجميع الجهات الفاعلة للالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على قاعدة دستورية.

– قلقون لمرور عام على تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في ليبيا في 24 ديسمبر 2021.

– يظل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء ليبيا هو المطلب الواضح للشعب الليبي.

– الليبيون يستحقون حكومة موحدة ومنتخبة ديمقراطيًا وهيئة تشريعية بتفويض مجّدد.

– ندعو جميع الجهات الفاعلة الليبية والفاعلين الرئيسيين للعمل مع باثيلي للوفاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي من أجل تحقيق الاستقرار والأمن على المدى الطويل.

– مستعدون للعمل مع جميع الأطراف لدعم هذه الأهداف ونكرّر دعمنا لجهود باثيلي. #ليبيا_برس (بيان)

2022-12-24 21:01:55

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