دعت السفارة الأمريكية في ليبيا جميع الجهات الفاعلة والفاعلين الرئيسيين إلى العمل مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي للتوصل إلى اتفاق سريع على قاعدة دستورية. مضيفة أنه سيتم استخدام آليات بديلة لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات في حالة عدم تمكن مجلسي النواب والأعلى من التوصل إلى اتفاق سريع بشأن خارطة طريق انتخابية نزيهة.

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