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صور | وليد اللافي ممثلاً عن حكومة الدبيبة يُكرم ” نجوم حفل الاستقلال ” و يمنحهم

تم النشر منذُ 57 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | وليد اللافي ممثلاً عن حكومة الدبيبة يُكرم ” نجوم حفل الاستقلال ” و يمنحهم درعًا حكوميًا عقب احيائهم الحفل بحضور الدبيبة و وزرائه و عدد من اعضاء الحكومة و المُقربين . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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