صور | وليد اللافي ممثلاً عن حكومة الدبيبة يُكرم ” نجوم حفل الاستقلال ” و يمنحهم درعًا حكوميًا عقب احيائهم الحفل بحضور الدبيبة و وزرائه و عدد من اعضاء الحكومة و المُقربين . #ليبيا #المرصد