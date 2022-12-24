صور | وليد اللافي ممثلاً عن حكومة الدبيبة يُكرم ” نجوم حفل الاستقلال ” و يمنحهم درعًا حكوميًا عقب احيائهم الحفل بحضور الدبيبة و وزرائه و عدد من اعضاء الحكومة و المُقربين . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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