حفتر في كلمته من #بنغازي: نمنح الأطراف المتصارعة الفرصة الأخيرة لوضع خارطة طريق قابلة للتطبيق محددة المعالم لتحديد موعد حقيقي للانتخابات العامة.

– يحدونا الأمل لقيام باثيلي في رسم معالم خارطة طريق جديدة تقود إلى إجراء الانتخابات دون إقصاء أو فرض شروط مسبقة.

– أبناء شعبنا وأعيان وشيوخ القبائل طالبوا بإجراء حوار ليبي ليبي يجمع أبناء ليبيا على كلمة سواء.

– نُحمل هذه الأطراف كامل المسؤولية في حال عجزوا من جديد عن تحقيق مطالب ورغبات الليبيين.

– نذكر بأننا أول من دعا لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تنتج سلطات تكتسب سلطتها من الشعب.

– على بعثة الأمم المتحدة تحمل نسؤوليتها وواجباتها لحل الأزمة الليبية.

– على بعثة الأمم المتحدة اتخاذ الخطوات الفاعلة والتدابير اللازمة للتوصل لحلول فعلية للقضية الليبية.

– يجب أن يكون هناك توزيع عادل لإيرادات النفط على كل مدن ومناطق ليبيا دون تهميش أو مماطلة أو منة من أحد.

– الليبيون يطالبون الدول الأجنبية بمنحهم المجال للتوصل لحل للأزمة الليبية.

– كل المساعي والمؤتمرات الدولية عجزت عن إيجاد حل لأنها لم تكن نابعة من إرادة الليبيين.

– تضارب وتعارض مصالح الدول الخارجية ساهمت في تعميق الخلافات بين أبناء الشعب الليبي.

– لابد أن ينعم الليبيون بثرواتهم التي حرموا منها بفعل أعمال النهب الممنهج والسطو على المال العام.

– هناك انتشار رهيب لأعمال الفساد عجزت الجهات الرقابية عن عدها وحصرها.

– لا يمكن للشعب الليبي أن يظل صامتًا أو متفرجًا على هذه الأوضاع المأساوية أمام تزايد السخط الشعبي وانهيار مستوى الخدمات.

– لا يمكن الصمت أمام الموت السريري للأجسام السياسية الحالية التي أسأت وألحقت الضرر بالشعب الليبي.

– القوات المسلحة هي الضامن للتداول السلمي على السلطة واحترام المسار الديمقراطي. #ليبيا_برس

2022-12-24 22:39:04

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