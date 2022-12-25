الإخواني علي الصلابي: أناشد مراكز القوى التي تتقاسم النفوذ على #ليبيا إلى تحكيم العقل والاحتكام إلى قواعد الحوار الوطني البعيد عن الحسابات الذاتية.

– على الليبيين التفاعل إيجابيا مع دعوة الحوار الوطني الليبي التي أطلقها مجلس الأمن.

– الحوار الوطني الذي لا يستثني أحد هو الطريق الأقصر لإنجاز السلم الأهلي وبناء الدولة المدنية الديمقراطية.

– خيار المغالبة الذي اعتمده الفرقاء السياسيون في #ليبيا على مدى العقد الماضي من عمر الثورة الليبية أثبت فشله.

– لا بديل عن التوافق الوطني الشامل الناجم عن حوار وطني جدي يفضي إلى خارطة طريق واضحة.

– لا توجد حاليا حكومة قادرة على جمع شمل الليبيين ولا على رعاية حوار وطني لا يستثني أحدا يفضي إلى إجراء انتخابات حقيقية.

– الانتخابات من شأنها الإسهام في تشكيل حكومة تنجز المصالحة الوطنية وتؤسس للدولة الجامعة والقادرة على حماية السيادة.

– أدعو الليبيين إلى استثمار دعوة مجلس الأمن الدولي للحوار لبناء مؤسسات الدولة المدنية التي من أجلها ثار الليبيون. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-25 01:29:43

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