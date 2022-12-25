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تعليم الكفرة تقرر تعليق الدراسة اليوم وغدا.. لهذا السبب!

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

مراقبة تعليم #الكفرة تقرر تعليق #الدراسة اليوم الأحد ويوم الإثنين بسبب انتشار فيروس تنفسي وتزايد إصابات الطلاب بنزلات البرد والحمى. #السبق

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منصة السبق الإعلامية

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