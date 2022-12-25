الإخواني محمد صوان: اقترحت على المشري قبول ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين. ــ ل

الإخواني محمد صوان: اقترحت على المشري قبول ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.

ــ ليس هناك سوى شخص واحد عسكري ومزدوج الجنسية يثير ترشحه الجدل.

ــ اشترطت إذا نجح ألا يقسم اليمين قبل التنازل عن جنسيته الأجنبية، وكذلك بالنسبة للعسكريين.

ــ أهم عقبتين هما ترشح مزدوجي الجنسية وترشح العسكريين، وكل طرف يفسر هذه النقاط على هواه.

ــ أضعنا سنتين ونحن نتجادل حول القاعدة الدستورية رغم وجود دستور جاهز رفضته أطراف رغم أن رفضه أو قبوله من حق الليبيين.

ــ التصريح بأنه تم الاتفاق على 90% من القاعدة الدستورية لن يغير الواقع لأن الـ10% ستظل عائقًا ولن نتفق عليها. #ليبيا_برس

2022-12-25 10:56:12

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