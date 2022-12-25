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صور | جانب من حضور جمع من آهالي #بنغازي لخطاب المشير حفتر يوم أمس . #المرصد

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | جانب من حضور جمع من آهالي #بنغازي لخطاب المشير حفتر يوم أمس . #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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