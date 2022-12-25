صور|| استمرار إغلاق الطريق الساحلي، بمنطقة الحرشة، في مدينة #الزاوية، عقب عملية التصفية التي أودت بحياة عائلة المواطن سالم عبد المولى.

ــ الأهالي أغلقوا الطريق بالسواتر الترابية، منذ ليلة الأمس، وأشعلوا النيران بمنطقة كوبري الحرشة.

ــ عائلة المواطن سالم عبد المولى بالكامل (الأب و الأم والأطفال) كانت قد تعرضت للرماية عليهم في سيارتهم من قبل مجهولين بالقرب من مدرسة الحرية بمنطقة الحرشة.

ــ الزوجة توفيت ليلة الأمس، وأصيب الزوج والأبناء بإصابات خطيرة. #ليبيا_برس











2022-12-25 12:04:34

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