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صور | إغلاق الطريق الساحلي الحرشة في #الزاوية بالسواتر الترابية بعد مقتل المواطن

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | إغلاق الطريق الساحلي الحرشة في #الزاوية بالسواتر الترابية بعد مقتل المواطن سالم عبدالمولي و زوجته و إصابة أطفالهم برصاص مجهولين ليلة البارحة. #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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