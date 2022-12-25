صور | إغلاق الطريق الساحلي الحرشة في #الزاوية بالسواتر الترابية بعد مقتل المواطن سالم عبدالمولي و زوجته و إصابة أطفالهم برصاص مجهولين ليلة البارحة. #ليبيا #المرصد