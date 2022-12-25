عضو مجلس الدولة، أمنة امطير:

– كل الحكومات المتعاقبة هي حكومة لمدينة طرابلس فقط.

– تخرج من طرابلس ستجد نفسك بين طوابير البنزينة وسعر اللتر من دينار وأنت طالع، والمضاربة على البنزين في الطرقات على عينك يا تاجر.

– تخرج من طرابلس لا تجد ماء في أغلب البيوت والأغلبية يعتمدون على حفر الأبار

– تخرج من طرابلس ستجد الكهرباء المقطوعة والحياة الميتة والطرقات المتهالكة وغيرها الكثير الكثير.

– نفس اللحظة التي يتغنى فيها الفنانيين وتستمتع الحكومة بالطرب، هناك عائلة قتلت بوابل من الرصاص وبدم بارد في مدينة الزاوية والتي تبعد أقل من ستين كيلو مترا عن طرابلس.

– المهم عند الحكومة بأن الجريمة ليست قريبة من الريكسوس أو طريق السكة.

#ليبيا_24

2022-12-25 13:07:23

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