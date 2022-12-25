مجلس حكماء وأعيان #طرابلس يُندد في بيان له، بملتقى صناعة المحتوى، الذي أقيم ضمن فعاليات طرابلس الإعلامية، تحت إشراف وليد اللافي.

البيان: الحكومة أنفقت أموال الدولة والشعب الليبي على مثل هذه الملتقيات، في ظل الظروف المالية الصعبة للمواطن، ولابد من إيقاف تبذير أموال الشعب الليبي.

ــ هذا الملتقى تسبب في ظُلم صارخ للشعب والمواطن، وتعطيل أرزاق الناس بإقفال محلاتهم لدة تتجاوز الأسبوع.

ــ ما هي الرسالة التي تريد الحكومة توصيلها عندما تُصدّر مثل هؤلاء للشعب، وتُبرزهم بشكل القدوة التي يُقتدى بها؟. #ليبيا_برس

2022-12-25 14:57:39

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