فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب:

– تجميد قانون إنشاء المحكمة الدستورية وعودة الحوار بين مجلسي النواب والدولة، جاء للتسريع بالعملية الانتخابية في ليبيا.

– الأيام القادمة سنشهد تطورًا ملحوظًا في استئناف الحوار حول المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، لإنهاء القضايا والمشاكل المتعلقة بإجراء الانتخابات.

– حتى هذه اللحظة لا يوجد مقترح أو ترتيبات حول تغيير الحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا.

– الحكومة الليبية تقوم الآن بزيارات لعدة مدن وقرى من أجل إنهاء العديد من القضايا المتعلقة بتقديم أفضل خدمات للمواطنين.

#ليبيا_24

2022-12-25 15:30:14

1671982214