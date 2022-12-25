الكاتب والمُحلل السياسي البلجيكي، جويل سافاج: الليبيون لم يستمعوا لرسالة القذافي عام 2011م، من أنه يتم تضلليهم، وكانت النتيجة أنهم اختاروا حياة بائسة لأنفسهم.

ــ القذافي بذل طوال 40 عامًا، كل ما في وسعه لبناء المنازل والمستشفيات والمدارس، وحوّل #بنغازي من صحراء إلى أرض خصبة.

ــ استراتيجية الإسكان تقدمت بشكل ملحوظ في عهد القذافي، حيث تم إنشاء أكثر من 188 ألف شقة في جميع أنحاء البلاد، بين عامي 1970 و 1980، مما أسفر عن إيواء ما يقرب من 80% من الأفراد المحتاجين الذين كانوا ينامون في الأكواخ.

ــ القذافي أتاح للمزارعين الحصول على منزل وأرض وحيوانات ومخزون من البذور، دون دفع أي ضرائب.

ــ القذافي منح الأمهات حديثي الولادة، الإعانات الاجتماعية، حيث كانت الأم التي تُنجب طفلاً تحصل على مبلغ 7000 دولار لنفسها وللطفل، وهو مبلغ أعلى مما يُمنح للأمهات الأوروبيات والأمريكيات.

ــ الليبيون في عهد القذافي، كانت لديهم منازل من 10 غرف، وملابس وأثاث ثري، ولكنهم رغم ذلك طلبوا من الأمريكان وغيرهم من الغُزاة، التدخل في بلادهم.

ــ القذافي بذل كل ما في وسعه لمساعدة الناس على فهم الديمقراطية الحقيقية، بابتكاره فكرة اللجان الشعبية التي تحكم البلاد.

ــ لم يكن يدرك الليبيون حينها أنهم سيسقطون في براثن نظام عالمي شرير، وأن #الولايات_المتحدة لن تقدم لهم أدوية ومستشفيات ومنازل وتعليم، بدون مقابل.

ــ القذافي ساعد إخوانه الأفارقة وأسس الاتحاد الإفريقي، ويُعد الزعيم العربي والمسلم الوحيد، بعد صلاح الدين الأيوبي، الذي عمل على إبعاد الحكم الاستعماري عن شعبه، لمنعهم من سرقة خيراته.

ــ قرار الأمم المتحدة الذي مهّد لقصف الناتو لليبيا، تسبب في تدمير البلاد، ومقتل عدد كبير من السكان. #ليبيا_برس

2022-12-25 16:16:03

1671984963