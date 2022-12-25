مدير إدارة شؤون المرأة في الجيش، الدكتور عائشة البرغثي: – القبائل الليبية عبر ا

مدير إدارة شؤون المرأة في الجيش، الدكتور عائشة البرغثي:
– القبائل الليبية عبر التاريخ وفي الوقت الراهن، لها دورهام في محاربة الإرهاب إلى جانب القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر.
– القبائل تسهم بدور كبير في بناء الدولة ودعم الحوار الليبي دون أي تدخلات أجنبية.
– المرأة أصبح دورها فعالا في المشهد الليبي، وباتت ممثلة في جميع مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات، من خلال مكاتب دعم وتمكين المرأة.
– المرأة أصبح لها دورها إلى جانب الرجل في كافة الميادين من أجل البناء والسلام والاستقرار، وكانت على مر التاريخ الليبي لها دورها في المشهد.
– في إطار تمكين المرأة أسسنا المجلس القومي للمرأة أسوة بدول الجوار، ومن أجل العمل الجاد لدعم المرأة في كافة المحافل والميادين.
– المرأة الليبية كانت لها دورها في مقاومة الاحتلال الإيطالي الغاشم طوال عقود، حيث ساندت المرأة الأجداد خلال فترات المقاومة والحرب، وعلى الجبهات وعلى كل المستويات.
– المرأة الليبية ساندت وجاهدت ضد الاستعمار لسنوات طويلة إلى جانب الرجال، وحتى الآن تساند وتقوم بواجبها على جميع المستويات.
– ندين عملية اختطاف المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود، ومثل هذا الفعل هو انتهاك للسيادة يرفضه المجتمع الليبي بجميع فئاته.
#ليبيا_24
2022-12-25 16:30:02
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