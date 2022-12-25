تأكيدًا لما نشرته ليبيا برس.. الإخواني خالد المشري: قطعنا شوطًا كبيرًا مع مجلس ا

تأكيدًا لما نشرته ليبيا برس.. الإخواني خالد المشري: قطعنا شوطًا كبيرًا مع مجلس النواب فيما يتعلق بإعداد القاعدة الدستورية.

ــ من الممكن إجراء الانتخابات قبل شهر أكتوبر 2023م، إذا تم إقرار القاعدة الدستورية في المدة القريبة.

ــ لا توجد خلافات بيني وبين عقيلة صالح، بل هي خلافات بين كتلتين سياسيتين كبيرتين في #ليبيا.

ــ المسارات الثلاثة منفصلة عن بعضها، وما يهم المواطنين الآن هو المسار الدستوري لتعلقه بالانتخابات.

ــ سنقرر غدًا الإثنين موقفنا من استئناف الحوار مع مجلس النواب بعد إيقافه قانون المحكمة الدستورية. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-25 17:07:41

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