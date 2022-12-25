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صرحت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، بأن ليبيا تساهم في تحسين عمل المنظمة، مع بد

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صرحت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، بأن ليبيا تساهم في تحسين عمل المنظمة، مع بداية إعلان اتفاقية التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة في سنة 2016، وكذلك خلال انتشار وباء كوفيد 19 في العام 2020، جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص إلى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، ” محمد عون “، بمناسبة الذكرى الـ ( 71) لعيد الاستقلال.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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