صور | الطائرة الخاصة بالحكومة الليبية” فالكون 900 ” تغادر بالفنانة المصرية أنغا

صور | الطائرة الخاصة بالحكومة الليبية” فالكون 900 ” تغادر بالفنانة المصرية أنغام من #طرابلس إلى #الكويت لإحياء حفل رأس السنة بعد نقلها من #السعودية على نفس الطائرة لإحياء حفل الاستقلال في #طرابلس ، و مستشارة المنفي ” ردينة الفلالي ” في وداعها . #ليبيا #المرصد