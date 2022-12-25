صور | الطائرة الخاصة بالحكومة الليبية” فالكون 900 ” تغادر بالفنانة المصرية أنغا

صور | الطائرة الخاصة بالحكومة الليبية” فالكون 900 ” تغادر بالفنانة المصرية أنغام من #طرابلس إلى #الكويت لإحياء حفل رأس السنة بعد نقلها من #السعودية على نفس الطائرة لإحياء حفل الاستقلال في #طرابلس ، و مستشارة المنفي ” ردينة الفلالي ” في وداعها . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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