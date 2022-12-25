الباحث السياسي حافظ الغويل: عقيلة والمشري أعلنا التوافق بسبب بيان مجلس الأمن وته

الباحث السياسي حافظ الغويل: عقيلة والمشري أعلنا التوافق بسبب بيان مجلس الأمن وتهديد باثيلي لهما واتجاه حفتر للانفصال
– مسارعة عقيلة والمشري لإعلان التوافق واستئناف التفاوض سببه الأول بيان مجلس الأمن الأخير.
– السبب الثاني لإعلان عقيلة والمشري التوافق هو تهديد باثيلي باللجوء لآليات بديلة حال عدم توصل المجلسين لتوافق بينهما.
– تهديد باثيلي يهدد بدرجة كبيرة وجود عقيلة والمشري في المشهد.
– توافق عقيلة والمشري يرجع أيضًا لما يتردد عن نية حفتر انفصال المناطق الخاضعة لسيطرته في شرق وجنوب ليبيا.
– حفتر لمّح أكثر من مرة لرغبته في إلغاء كافة الأجسام السياسية الراهنة، فإذا صدقت هذه الأخبار فسيعني هذا إلغاء البرلمان.
– عقيلة والمشري يحاولان إقناع المجتمع الدولي بأنهما سوف يتوافقان حول القاعدة الدستورية لسحب البساط من تحت أقدام باثيلي كي لا ينفذ تهديده لهما وأيضاً سحب أي ذريعة لحفتر للانفصال.
– بيان عقيلة والمشري عبث وأشك في عدم إصدار قانون المحكمة الدستورية.
– البرلمان أقر قانون المحكمة الدستورية وتم التصويت عليه والقانون لا يلغى إلا بقانون لا ببيان مشترك. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2022-12-25 21:35:23
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