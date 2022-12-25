رئيس مجلس الدولة، خالد المشري: – تم قطع شوط كبير مع مجلس النواب فيما يتعلق بإعد

رئيس مجلس الدولة، خالد المشري:
– تم قطع شوط كبير مع مجلس النواب فيما يتعلق بإعداد القاعدة الدستورية.
– من الممكن إجراء الانتخابات قبل شهر أكتوبر 2023، إذا تم إقرار القاعدة الدستورية في المدة القريبة.
– لا توجد خلافات بيني وبين عقيلة صالح، بل هي خلافات بين كتلتين سياسيتين كبيرتين في ليبيا.
– المسارات الثلاثة منفصلة عن بعضها، وما يهم المواطنين الآن هو المسار الدستوري لتعلقه بالانتخابات.
– غدًا الإثنين سنقرر موقفنا من استئناف الحوار مع مجلس النواب بعد إيقافه قانون المحكمة الدستورية.
#ليبيا_24
2022-12-25 21:15:58
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