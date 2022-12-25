رئيس مجلس الدولة، خالد المشري: – تم قطع شوط كبير مع مجلس النواب فيما يتعلق بإعد

رئيس مجلس الدولة، خالد المشري:

– تم قطع شوط كبير مع مجلس النواب فيما يتعلق بإعداد القاعدة الدستورية.

– من الممكن إجراء الانتخابات قبل شهر أكتوبر 2023، إذا تم إقرار القاعدة الدستورية في المدة القريبة.

– لا توجد خلافات بيني وبين عقيلة صالح، بل هي خلافات بين كتلتين سياسيتين كبيرتين في ليبيا.

– المسارات الثلاثة منفصلة عن بعضها، وما يهم المواطنين الآن هو المسار الدستوري لتعلقه بالانتخابات.

– غدًا الإثنين سنقرر موقفنا من استئناف الحوار مع مجلس النواب بعد إيقافه قانون المحكمة الدستورية.

#ليبيا_24

2022-12-25 21:15:58

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