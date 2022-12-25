عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة: مسار السلطة التنفيذية مسار مهم للغاية ول

عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة: مسار السلطة التنفيذية مسار مهم للغاية ولا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه.

– إنجاز الانتخابات يحتاج حكومة واحدة تسيطر على كامل التراب الليبي.

– في حال عدم التوافق بين المجلسين على قاعدة دستورية فالخيار البديل هو الذهاب للمادة 64 من الاتفاق السياسي.

– هذه المادة تنص على إجراء حوار آخر على غرار الحوار السابق الذي أنتج حكومة الدبيبة.

– البيان المشترك بين عقيلة والمشري، ملزم للطرفين.

– مجلس الدولة سينظر في قرار إلغاء تعليق عمل اللجان المشتركة للمجلسين خلال جلسة الاثنين المقبل.

– لا أحد يعترض على إنشاء المحكمة دستورية والخلاف كان على توقيت إنشاءها.

– المجلسان اتفقا حاليًا على تأجيل إنشاءها إلى ما بعد إنجاز القاعدة الدستورية أو الدستور. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-25 23:23:53

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