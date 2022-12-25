عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة : – مسار السلطة التنفيذية مهم للغاية ولا يمكن استم

عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة :

– مسار السلطة التنفيذية مهم للغاية ولا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه.

– إنجاز الانتخابات يحتاج حكومة واحدة تسيطر على كامل التراب الليبي”، مشيرا إلى أنه “في حال عدم التوافق بين المجلسين على قاعدة دستورية فالخيار البديل هو الذهاب للمادة 64 من الاتفاق السياسي.

– هذه المادة تنص على إجراء حوار آخر على غرار الحوار السابق الذي أنتج حكومة الدبيبة.

– البيان المشترك بين عقيلة والمشري، ملزم للطرفين.

– مجلس الدولة سينظر في قرار إلغاء تعليق عمل اللجان المشتركة للمجلسين خلال جلسة غد الاثنين.

– لا أحد يعترض على إنشاء المحكمة دستورية والخلاف كان على توقيت إنشائها.

– المجلسان اتفقا حاليًا على تأجيل إنشائها إلى ما بعد إنجاز القاعدة الدستورية أو الدستور.

#ليبيا_24

2022-12-26 00:25:58

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