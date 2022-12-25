الطاهر قريميدة عمّ المغدور بها وزوجها سالم عبد المولى بمدينة #الزاوية: الطفل حال

الطاهر قريميدة عمّ المغدور بها وزوجها سالم عبد المولى بمدينة #الزاوية: الطفل حالته حرجة تمّ نقله إلى تونس والطفلة مصابة بعدّة طلقات في قدميها ولكن حالتها مستقرة.

– لا يوجد جهة معيّنة نوجّه لها أصابع الاتهام في مقتل المغدور به سالم عبد المولى وزوجته.

– المغدور به رجل مسالم وليس لديه أيّ مشاكل والكل يشهد له بذلك.

– لا يزال الوضع محتقنا والمحتجون يطالبون بتسليم الجاني للعدالة.

– الطريق لا يزال مقفلا من قبل المحتجّين نتيجة الحادثة وتردّي الوضع الأمني في المنطقة.

– الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الموضوع وننتظر النتائج. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-26 01:06:12

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